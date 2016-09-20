Таможенники изъяли партию iPhone 7 в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Таможенники Южной оперативной таможни изъяли из продажи партию iPhone 7, официальные продажи которых должны начаться 23 сентября, в одном из ростовских магазинов Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления ФТС РФ Раян Фарукшин.

"Всего было изъято 33 единицы мобильных устройства торговой марки Apple, в том числе 19 мобильных телефонов iPhone 7, которые в настоящее время еще не поступили в официальную продажу на территории России. Также в магазине находились iPhone 6S, Apple Watch 1, 2, Apple Ipad 4, Apple Mac Book Pro, контрабандно ввезенные на территорию России", - сказал Фарукшин.

Таможенники также обнаружили девять беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) марки DJI, которые могут являться товарами двойного назначения и использоваться при создании вооружений и военной техники. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что доставка на территорию России вышеуказанных предметов осуществлялась из США и стран Европы контрабандно через аэропорты московского авиаузла при пособничестве курьеров. В настоящее время Южной оперативной таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовных и административных дел", - добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что сотрудники Шереметьевской таможни при контроле пассажиров рейса Гонконг - Москва задержали впервые партию новых смартфонов iPhone 7. Как сообщили в пресс-службе ФТС, при прохождении "зеленого коридора" был остановлен гражданин России, пытавшийся незаконно провезти 43 незадекларированных iPhone 7 и iPhone 7+. Партия была задержана в связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, телефоны отправлены на экспертизу.

Презентация iPhone 7 и iPhone 7+ состоялась 7 сентября, продажи в России новых смартфонов начнутся 23 сентября. Максимальная объявленная стоимость iPhone 7 в России составляет 74,99 тыс. руб., iPhone 7+ - 85,99 тыс. руб.