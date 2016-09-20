АСИ: срок подключения к газу к 2018 году сократится втрое

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Срок подключения к газораспределительной сети к 2018 году должен сократиться втрое, а стоимость - почти на треть, говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив.

Распоряжением правительства РФ от 14 сентября 2016 года в "дорожную карту" по энергетике добавлен новый раздел, посвященный упрощению подключения объектов к газу. В документе описывается комплекс мероприятий, необходимых для оптимизации технологического присоединения к сети объекта с максимальным расходом газа от 15 до 42 кубометров в час (мощностью от 125 до 350 кВт). Такие параметры подключения соответствуют предприятиям малого и среднего предпринимательства, в частности пекарням, ресторанам, небольшим производствам.

Карта предусматривает разработку предложений по реализации "единого окна" при подключении и пуске газа, созданию корректных стимулов для клиентов по соблюдению сроков пуска газа, устранению избыточных процедур, улучшению работы по информированию заявителей о предполагаемой стоимости подключения.

"За четыре года реализации "дорожной карты" по энергетике была проделана большая работа - удалось не только вдвое сократить срок технологического присоединения к электросетям, но и в целом упростить саму процедуру. Изначально вопросы подключения к газу в карту не входили - но со временем стало очевидно, что оптимизация подключения к энергетической инфраструктуре не должна ограничиваться только электроэнергетикой", - отметил генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.

По его словам, если сейчас предприниматель хочет построить, к примеру, даже самый небольшой отапливаемый склад, "то свет он проведет максимум за четыре месяца, а к газу может подключаться годами".

"Получается, что в целом сроки запуска объектов в эксплуатацию все равно оставляют желать лучшего. Поэтому сейчас ключевая задача обновленной карты - улучшить техприсоединение к газораспределительным сетям. Предприниматели в первую очередь ждут существенного сокращения сроков (в 2,5-3 раза), уменьшения стоимости (на треть), устранения избыточных процедур и установления ясных, понятных правил для всех", - добавил Никитин.

Новеллы документа

В свою очередь заместитель руководителя рабочей группы АСИ "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" по направлению "Подключение к газораспределительным сетям" Денис Волков считает, что одной из ключевых новелл обновленного документа станет введение дифференциации количества разделов проектной документации и объема их содержания в зависимости от сложности проекта.

Сейчас такого разделения не предусмотрено, и количество разделов, а, значит, и бумажной согласовательной работы одинаково велико как для крупных объектов, так и для небольших частных домов. Такой унифицированный подход приводит к увеличению ресурсов как у предпринимателей, так и у газовщиков.

В документе также прописана отмена необходимости получения на федеральном уровне разрешения на строительство газовых сетей с проектным рабочим давлением до 0,6 Мпа. По мнению экспертов, новая мера существенно сократит стоимость и сроки строительства, не увеличивая дополнительные риски.

Отдельный комплекс мер предусмотрен в рамках повышения качества обслуживания клиентов. Так, прием заявок на технологическое присоединение можно будет осуществлять через Интернет, а субъекты Российской Федерации создадут интерактивную карту региона, где подробно укажут ориентировочное место размещения газораспределительных сетей, а также дадут информацию о наличии и размере свободной мощности.

Реализация мероприятий обновленной "дорожной карты" предусмотрена до мая 2017 года.