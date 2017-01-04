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Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой завод

Экономика и бизнес
4 января, 3:02 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Компания Ford объявила об отмене строительства предприятия в Мексике вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании General Motors
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© AP Photo/Michael Conroy

МЕХИКО, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Компания Ford возместит властям мексиканского штата Сан-Луис-Потоси все их расходы на проект завода, от строительства которого американский автопроизводитель отказался. Об этом сообщило во вторник правительство региона.

Инвестиции Ford в создание нового предприятие должны были составить $1,6 млрд. Министерство экономики Мексики выразило сожаление в связи с решением компании.

"Правительство штата и Ford Motor Сompany будут действовать в соответствии с условиями рамочного соглашения, применяя согласованные в нем нормы на случай преждевременного окончания (договора), которые предусматривают полное возмещение компанией расходов правительства штата на этот проект, понесенных до настоящего времени", - отмечается в обнародованном официальном заявлении. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь, соответствующую оценку должны будут дать министерства финансов и экономического развития региона.

Компания Ford объявила об отмене строительства предприятия в Мексике вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании General Motors, которые изготавливаются в этой латиноамериканской стране для ввоза в Соединенные Штаты. При этом новое поколение моделей Ford Focus будет выпускаться на уже действующем в Мексике заводе, расположенном в Эрмосильо (штат Сонора).

США - главный торговый партнер латиноамериканского государства. Ежедневно границу между странами легально пересекают в обоих направлениях около миллиона человек и сотни тысяч автомобилей. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд.

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