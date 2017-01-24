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ABC: Австралия не отказывается от Транстихоокеанского партнерства

Экономика и бизнес
24 января, 1:53 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
В то же время министр торговли Австралии Стивен Чобо отметил, что ТТП не удастся сохранить в изначальной форме без американского участия
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СИДНЕЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия будет продвигать Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), несмотря на негативное отношение к нему со стороны нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник в интервью телекомпании ABC министр торговли Австралии Стивен Чобо, комментируя выход США из ТТП.

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Соглашение о формировании ТТП было заключено министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. "Теперь многие страны с интересом будут следить за тем, удастся ли нам добиться того, чтобы ТТП заработало в формате 12 минус 1", - отметил глава австралийского Минторга. Он также подтвердил, что правительство его страны не отказывается от идеи вынести вопрос о ратификации соглашения на рассмотрение федерального парламента.

Чобо признал, что без американского участия ТТП в изначальной форме сохранить не удастся. "Если (другим участникам ТТП) придется внести небольшие перемены в соглашение, чтобы сохранить для себя все его блага, то мы так и поступим", - заверил глава Минторга Австралии.

Министр сообщил, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречи с коллегами из шести стран - участниц Транстихоокеанского партнерства - Японии, Канады, Мексики, Сингапура, Новой Зеландии и Малайзии. "Мы обсуждали альтернативы ТТП, - признал Чобо. - В ближайшее время пройдут дискуссии о том, как действовать в будущем.  У нас есть несколько различных вариантов действий". Министр подчеркнул, что все заинтересованы в том, чтобы сохранить блага, предлагаемые ТТП.

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