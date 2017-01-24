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Токио не поддерживает идею введения в действие ТТП без США

Экономика и бизнес
24 января, 5:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Власти Японии намерены убедить Дональда Трампа пересмотреть решение о выходе из Транстихоокеанского партнерства, сообщил официальный представитель правительства страны
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ТОКИО, 24 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии не поддерживает предложение о введении в действие соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) без участия США, которые ранее объявили о выходе из договоренности о создании этого регионального экономического объединения. С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Коити Хагиуда.

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"Такой вариант не рассматривается, - сказал он в ответ на вопрос о запуске ТТП без участия США. - Мы намерены упорно разъяснять Соединенным Штатам стратегическую и экономическую важность соглашения. Мы будем старательно над этим работать". Официальный представитель правительства тем самым подтвердил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен убеждать президента США Дональда Трампа пересмотреть его решение о выходе из ТТП.

Глава Белого дома 23 января подписал указ о выводе Соединенных Штатов из числа стран, подписавших в начале прошлого года соглашение о создании ТТП. Свои подписи под этим документом поставили тогда Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Соглашение предусматривает полную или существенную отмену пошлин и других барьеров, препятствующих движению товаров, услуг, капиталов и технологий внутри этого объединения. На него приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота глобальной торговли.

Однако Трамп еще в ходе избирательной кампании неоднократно говорил, что соглашение о ТТП дает односторонние выгоды конкурентам, включая Японию. При подписании указа он вновь обвинил ее в нечестном ведении торговли с США. Япония в конце прошлого года, в отличие от США, завершила процедуры вступления в ТТП - соглашение об этом было ратифицировано парламентом.

Ранее правительство Австралии заявило, что будет добиваться введения в действие договоренности о Транстихоокеанском партнерстве без США.

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Handelsblatt: вице-канцлер ФРГ назвал выход США из ТТП открытием новых возможностей
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Выход США из Транстихоокеанского партнерства
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Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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