Tercera: Чили будет искать другие формы интеграции взамен ТТП

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Чили продолжит делать ставку на интеграцию и развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после выхода США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос.
"ТТП в том виде, в котором мы его знали, больше не обсуждается. Однако это не значит, что Чили меняет курс", - приводит его слова на своем сайте газета La Tercera.
"Мы заинтересованы в продолжении интеграции со странами АТР, многие из которых входили в ТТП", - подчеркнул министр. По его словам, Сантьяго рассматривает "различные формы интеграции", в том числе "двусторонние, субрегиональные и региональные соглашения".
Ранее президент США Дональд Трамп издал три исполнительных указа, в том числе о выходе США из числа стран, подписавших в прошлом году договоренности о создании Транстихоокеанского партнерства.
ТТП - это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в АТР. Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году.