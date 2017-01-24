"Газпром" надеется на отсутствие обеспечительных мер в суде по OPAL

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. "Газпром" надеется, что суд не будет принимать обеспечительных мер по иску Польши о доступе к газопроводу OPAL, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Если вдруг принимаются обеспечительные меры со стороны Польши, то есть авеню, где можно попросить о встречных обеспечительных мерах. Давайте мы не будем фантазировать и дождемся решения суда. Я полагаю, что люди там серьезные, знают, получили ответы от Польши. Давайте не будем забегать вперед и дождемся окончательного решения суда", - сказал он.

При этом он выразил надежду, что никаких обеспечительных мер не требуется ни Европейскому, ни Дюссельдорфскому суду, чтобы разбирать эту тему. "Тем более, что транзит через Польшу не сократился ни на кубометр и не сократится", - подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что "Газпром" попросил привлечь его в качестве заинтересованной стороны к суду по иску польской PGNIG к Еврокомиссии о доступе к газопроводу OPAL. Формально эту роль должна исполнять дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром экспорт", которая занимается продажей российского газа за границу.

До этого Еврокомиссия (ЕК) заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, которое пытается оспорить Варшава в Европейском суде общей юрисдикции. Представитель Еврокомиссии заявил, что ее решение находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС, решение по OPAL было принято на основании четких правил, процедур и сроков в рамках применяемых норм регулирования и с учетом ситуации на рынке.

Польша против

В декабре 2016 г. глава польской компании PGNiG Петр Возняк сообщил на пресс-конференции в Варшаве, что Европейский суд принял 4 декабря иск компании, которая оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из норм Третьего энергопакета ЕС, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

Находящийся на территории Германии газопровод OPAL является наземной газораспределительной системой подводного трубопровода "Северного потока", проходящего по дну Балтийского моря.

Согласно опубликованному позднее пресс-релизу PGNiG, в состав жалобы включены 14 обвинений против Еврокомиссии, в том числе в нарушении договора о Европейском Союзе, а также директив Европарламента относительно правил внутреннего рынка природного газа.

Аналогичную жалобу спустя несколько дней в Европейский суд подало и польское правительство.

OPAL

Еврокомиссия 28 октября 2016 г. одобрила изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Ранее "Газпром" имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено Еврокомиссией в 2009 году. Решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.