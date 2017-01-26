Неиспользованные регионами субсидии зачислят в Резервный фонд правительства

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от министров предусмотреть финансовую ответственность за неисполнение обязательств при распределении субсидий.
"Обращаюсь к руководителям федеральных министерств и ведомств, то есть к главным распределителям бюджетных средств, субсидий: при планировании субсидий нужно учитывать финансовые возможности регионов, определять показатели эффективности использования бюджетных средств и обязательства региональных органов власти по их освоению и, конечно, финансовую ответственность за нарушение принятых на себя обязательств", - заявил глава кабмина на заседании правительства.
"Эти критерии должны исполняться неукоснительно и только при этом условии мы будем рассматривать вопрос о финансовой поддержке", - предупредил Медведев.
"Перераспределение невостребованных субсидий в течение года не планируется", - отметил председатель правительства. По его словам, "теперь невостребованные деньги будут зачисляться в Резервный фонд правительства". Он напомнил, что такие изменения были внесены в бюджетное законодательство в 2016 году.
Премьер-министр уточнил, что "в дальнейшем эти средства могут быть использованы для поддержки регионов, но уже в рамках специальной процедуры, которая будет предусматривать ряд приоритетов". "Это уже совершенно другая история сложная и отдельная", - считает Медведев. Поэтому он указал что "нужно делать все так, как предусмотрено".
"Соглашение между главными распределителями бюджетных средств и получателями субсидий должны быть заключены до 1 марта текущего года, времени в обрез, все нужно делать вовремя", - предупредил председатель правительства.