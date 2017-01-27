BP заинтересована в создании совместных предприятий с "Роснефтью" в РФ и за рубежом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Британская BP заинтересована в создании совместных предприятий с "Роснефтью" как в России, так и за ее пределами. Об этом ТАСС сказал президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах пресс-конференции, посвященной Году науки и образования Великобритании и России.

"Мы заинтересованы в создании совместных предприятий как в России, так и за ее пределами", - сказал он.

По его словам, британская компания удовлетворена прогрессом, достигнутым на существующих совместных предприятиях двух компаний - "Ермак Нефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

"Мы смотрим на эти проекты с "Роснефтью" с долгосрочной перспективой, это стратегические взаимоотношения. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, создании новых совместных предприятий с "Роснефтью", мы продолжаем смотреть на различные возможности в различных областях", - подчеркнул президент BP Russia.

При этом Дэвид Кэмпбелл заметил, что не готов назвать возможные направления сотрудничества, которые сейчас находятся в стадии обсуждения.

СП "Роснефти" и BP

Ранее "Роснефть" и BP создали два совместных предприятия - "Ермак Нефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

В ноябре 2016 года компании закрыли сделку по созданию "Ермак Нефтегаз", которое будет вести геологоразведочные работы в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга в РФ. Совместное предприятие займется геологоразведкой в двух зонах взаимных интересов (ЗВИ) - в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля "Роснефти" в ООО "Ермак Нефтегаз" составляет 51%, а ВР - 49%.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Среднеботуобинское месторождение входит в тройку самых крупных активов "Роснефть" в Восточносибирском нефтяном кластере. Компания BP владеет 20% акций общества. Ранее "Роснефть" закрыла сделки по продаже консорциуму индийских компаний - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources 29,9% доли в "Тасс-ЮряхНефтегазодобыча" за $1,12 млрд.