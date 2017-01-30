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Песков: Моди представит Индию на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
30 января, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента отметил, что "будет проведена детальная подготовка к визиту - как к двусторонней его составляющей, так и многосторонней в рамках форума"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года согласовано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"В этом году одной из стран гостей форума станет Индия. Согласован приезд на Питерский форум премьер-министра Нарендры Моди", - сказал он. "Мы придаем этому большое значение; будет проведена детальная подготовка к визиту - как к двусторонней его составляющей, так и многосторонней в рамках форума", - сказал Песков.

Он напомнил, что Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня 2017 года. "Это второй раз, когда форум пройдет на площадке конгрессно- выставочного центра "Экспофорум", сказал он. Песков напомнил, что ранее форум проходил в Ленэкспо, "сейчас площадка форума увеличилась в несколько раз - там втрое больше площадь".

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Персоны
Моди, Нарендра Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Индия Россия
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