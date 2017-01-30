Песков: Моди представит Индию на ПМЭФ-2017

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участие премьер-министра Индии Нарендры Моди в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года согласовано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В этом году одной из стран гостей форума станет Индия. Согласован приезд на Питерский форум премьер-министра Нарендры Моди", - сказал он. "Мы придаем этому большое значение; будет проведена детальная подготовка к визиту - как к двусторонней его составляющей, так и многосторонней в рамках форума", - сказал Песков.
Он напомнил, что Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня 2017 года. "Это второй раз, когда форум пройдет на площадке конгрессно- выставочного центра "Экспофорум", сказал он. Песков напомнил, что ранее форум проходил в Ленэкспо, "сейчас площадка форума увеличилась в несколько раз - там втрое больше площадь".