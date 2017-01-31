Крупнейшим покупателем нефти сорта Urals у "Роснефти" стал Glencore

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Швейцарский трейдер Glencore стал крупнейшим покупателем нефти сорта Urals у "Роснефти", обойдя по этому показателю нидерландскую компанию Trafigura. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный анализ торговых данных.
В частности, согласно информации агентства, в этом месяце "Роснефть" увеличила поставки нефти Urals компании Glencore на 300 тыс. тонн - до 1,2 млн тонн через терминал в Балтийском море. В то же время поставки в адрес Trafigura сократились на 280 тыс. тонн по сравнению с декабрем и составили 740 тыс. тонн.
Тем не менее Trafigura сохранила второе место после китайской CNPC по общему объему закупок нефти у российской компании.
"Роснефть", а также оба нефтетрейдера, отказались комментировать агентству изменения в объемах поставок.
Как отмечает Reuters, рост поставок нефти в адрес Glencore может быть связан с участием трейдера в приватизации 19,5% акций "Роснефти".
В начале января Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза". Сумма сделки составила 692 млрд рублей. Российский бюджет получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза".