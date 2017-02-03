ФАС определится со вторым штрафом Google за неисполнение предписания после 21 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России примет решение о размере второго штрафа компании Google за неисполнение предписания после составления протокола 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Составление протокола состоится 21 февраля 2017 г. После этого дело перейдет в стадию рассмотрения, где будет принято решение о виде и размере наказания. О дате рассмотрения будет сообщено позже", - сказано в сообщении ведомства.

Наказание за доминирование на рынке

В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google оповестила пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявила о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

ФАС подала иск о принудительном исполнении предписания, а Google в свою очередь ходатайствовала о прекращении производства по этому делу. Следующее заседание по данному вопросу состоится 20 февраля.

За сам факт нарушения антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 438 млн руб. (9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.

Кроме того, ФАС назначила Google Inc. и Google Ireland Ltd. штрафы на общую сумму 1 млн руб. за неисполнение предписания ведомства полностью и в срок, которые Google также пытается оспорить, как и новые сроки исполнения предписания. При этом замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что ФАС может назначить Google подобные штрафы повторно в начале 2017 г.