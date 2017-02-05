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СМИ: Гурвич уверен, что покупка валюты Минфином ослабит курс не более чем на два рубля

Экономика и бизнес
5 февраля, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Заместитель председателя Общественного совета при Минфине отметил, что новое бюджетное правило фактически будет означать, что курс будет соответствовать базовой цене на нефть
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Руководитель Экономической экспертной группы и заместитель председателя Общественного совета при Минфине России Евсей Гурвич считает, что покупка Банком России в интересах Минфина иностранной валюты может в феврале ослабить курс российской валюты к доллару не более чем на два рубля. Об этом говорится в статье эксперта, опубликованной в завтрашнем номере "Российской газеты".

"Понятно, что такие интервенции приведут к повышению курса доллара, но не более чем на два рубля в течение февраля. А дальше все будет зависеть от динамики цен на нефть и величины отклонения нефтегазовых доходов от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете", - отмечает Гурвич.

Он отметил, что Банк России будет покупать или продавать валюту для министерства финансов синхронно с накоплением или использованием средств Резервного фонда.

"Это означает, что будут стабилизированы не только расходы бюджета, но и обменный курс. Фактически новое бюджетное правило предполагает, что курс будет в основном соответствовать базовой цене на нефть, в данном случае - $40 за баррель. Это тоже повышает предсказуемость и стабильность экономики, дополнительно защищает ее от колебаний внешней конъюнктуры", - подчеркнул Гурвич.

По его словам, главным вопросом сейчас является, необходимо ли сокращать расходы в процентах ВВП или же принимать меры с целью стабилизировать бюджетные доходы. "Расходы бюджета должны быть стабилизированы в районе нынешнего уровня доходов бюджета, то есть порядка 33% ВВП. Но за счет каких мер стабилизировать доходы - это предмет для тщательного обсуждения", - заключил эксперт.

Ранее Минфин РФ объявил, что с февраля 2017 года начинает операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Агентом для операций будет ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Данное решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.

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