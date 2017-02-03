Валютные интервенции Минфина замедлят снижение ключевой ставки ЦБ, но ненадолго

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России, как и ожидало большинство участников рынка, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. При этом регулятор отмечает, что потенциал снижения ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. Однако опрошенные ТАСС эксперты не видят оснований менять прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2017 года.

По оценке ЦБ, факторами ужесточения риторики стали внешнеэкономическая и внешнеполитическая неопределенность и краткосрочные инфляционные риски, связанные с выходом Минфина на валютный рынок. При этом опрошенные эксперты указывают на то, что инфляционные риски от действий Минфина невелики, а регулятор излишне осторожен, поэтому уже скоро перейдет к снижению основного индикатора.

Банк России отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Таким образом, ЦБ ожидает замедления инфляции до целевого уровня в 4% к концу 2017 года, а также рассчитывает, что показатель будет поддерживаться вблизи этого уровня и в дальнейшем.

При этом, указывает регулятор, возможность недостижения целевого уровня в 2017 году по прежнему сохраняется. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные, в связи с началом покупок Минфином иностранной валюты на внутреннем рынке.

Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания, по мнению ЦБ, также оказывает высокая внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность.

Интервенции ради стабильности

Минфин планирует с февраля проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

Минфин оценил дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд рублей. Средства в полном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта.

Проведение таких операций на валютном рынке будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка, считают в Минфине и ЦБ.

Такое решение было принято для стабилизации внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка нефти на российскую экономику.

При этом, по оценкам аналитиков, данные операции могут привести к ослаблению рубля на 5-10%. Аналитики называют эти планы министерства преждевременным бюджетным правилом, которое позволяет не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Неключевой фактор

Ряд опрошенных ТАСС экспертов отмечают, что предстоящие операции Минфина на валютном рынке не являются ключевым фактором, способствующим ужесточению денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указывает на то, что ЦБ могли насторожить излишне оптимистичные прогнозы Росстата. "Росстат переоценил темпы сжатия российской экономики за последние два года, то есть потенциала для догоняющего роста у нас нет. Это основной внутренний аргумент для того, что ЦБ ужесточил риторику", - поясняет Орлова.

Более того, по ее мнению, выход Минфина на валютный рынок создает потенциал для снижения ставки. "Решение Минфина связано с его желанием не тратить дополнительные доходы. Оно говорит о снижении рисков роста расходов бюджета в 2017 году. Так что я считаю, что ситуация с Минфином дает, скорее, возможность для снижения ставки", - указывает эксперт.

Другим "тяжеловесным" аргументом в пользу неснижения ставки Орлова назвала фактор ФРС США. "Внешняя ситуация стала гораздо менее предсказуема, и ЦБ РФ не может снижать ставку, если ФРС задумается о радикальных повышениях", - подчеркивает она.

По мнению директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой, регулятор сдержан из- за достаточно высоких инфляционных ожиданий.

"Тут с ним можно согласиться. При этом ЦБ считает, что такое быстрое снижение инфляции, которое мы видели в конце 2016 года, обуславливается действием временных факторов - очень благоприятным снижением мировых цен на продовольствие и сдержанностью правительства при индексации тарифов", - отмечает Цепляева.

Острожное решение

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает решение не менять ключевую ставку слишком осторожным в текущих экономических условиях. "Политику ЦБ РФ по обеспечению финансовой стабильности можно только приветствовать. Однако при этом, на мой взгляд, упускаются из виду негативные последствия замораживания или медленного снижения ключевой ставки для экономического роста. В данном случае ЦБ проявляет такую осторожность, которая на фоне текущих показателей инфляции - самых низких с 1991 года - кажется участникам рынка излишней", - сообщил он журналистам.

По его оценке, сейчас есть все возможности для того, чтобы ЦБ РФ снижал ключевую ставку более решительно, чем это делалось до сих пор. Снижение ставки позволило бы не только простимулировать кредитование экономики, но и поддержать определенную стабильность на валютном рынке, и избежать слишком резкого укрепления рубля, которое работает против роста промышленного производства, подчеркнул Аксаков.

По словам начальника управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрия Лепетикова, рекордно низкий уровень инфляции и устойчивость курса рубля говорят в пользу снижения ключевой ставки. "Тем не менее, комментарий к этому решению позволяет надеяться на то, что уже на следующем заседании ставка будет снижена, что сделает кредитные ресурсы доступнее как для бизнеса, так и для населения", - добавляет эксперт.