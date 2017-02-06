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Источник: коридор цены размещения акций "Детского мира" сужен до 85-90 рублей

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:47 UTC+3 МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Торги на Московской бирже начнутся 10 февраля
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коридор цены размещения акций ритейлера "Детский мир" в рамках IPO сужен до 85-90 руб. за акцию с первоначальных 85-105 руб., рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом размещения.

По его словам, книга заявок полностью подписана в рамках этого диапазона. Закрытие книги заявок планируется 7 февраля, определение цены IPO будет 8 февраля, торги на Московской бирже начнутся 10 февраля.

Как сообщалось ранее, ожидается, в ходе IPO будет продано до 247,9 млн акций. Таким образом, теперь ценовой коридор в рамках скорректированного ценового диапазона соответствует объему предложения в 21,1-22,3 млрд руб.

АФК "Система" (владеет 72,57% акций) намерена в среднесрочном периоде сохранить контрольный пакет акций "Детского мира". Как говорится в проспекте для инвесторов, который подготовила компания в связи с предстоящим IPO, в случае, если все предполагаемые к размещению в ходе IPO акции будут реализованы, а также банками-андеррайтерами будет реализован опцион в случае переподписки, у "Системы" останется 50% плюс 1 акция.

Помимо "Системы", продающими акционерами выступят Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента "Детского мира" и "Системы". По данным проспекта, при размещении всего объема IPO и полной реализации опциона, инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited сохранят по 6,55% акций. Таким образом, у РКИФ останется 13,1% (сейчас 23,1%).

О компании

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет- магазины. Ранее 100% группы контролировала АФК "Система". В начале 2016 г. "Система" продала 23,1% акций группы Российско-китайскому инвестиционному фонду (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 г., АФК "Система" принадлежит 72,57% акций "Детского мира". Кроме того, миноритариями "Детского мира" являются гендиректор группы Владимир Чирахов (1,79% акций) и члены правления "Детского мира" Кристофер Алан Бакстер (0,87%) и Валентин Корчунов (1,05%).

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