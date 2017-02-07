СМИ: КНР разработает поезда со скоростью движения 400 км/ч для магистрали Москва - Казань

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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай разработает и поставит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань поезда, способные двигаться со скоростью около 400 км/ч. Об этом во вторник сообщила электронная версия газеты China Daily.
Как отмечает издание, на линии будут использоваться "обычные высокоскоростные поезда, а не составы на магнитной подушке". "Для того, чтобы убедиться в работоспособности технологии, КНР проведет испытания поездов, способных двигаться со скоростью 400 км/ч, на отдельном участке длиной 709 км на ВСМ Пекин - Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай)", - приводит газета слова научного сотрудника Института механики Академии наук Китая Ян Говэя.
По его словам, цены на билеты на такой поезд, вероятно, будут выше, чем на обычные высокоскоростные поезда, из-за более высоких эксплуатационных расходов. Как отмечает China Daily, в настоящее время Китай располагает технологией по производству составов со скоростью движения в 200-250 км/ч и уже представил платформу для создания поездов, способных двигаться со скоростью около 350 км/ч.
Как отметил Ян Говэй, позже Китай начнет использование составов со скоростью около 400 км/ч на внутреннем рынке. По словам специалиста, ожидается, что к 2020 году КНР также разработает грузовые поезда для перевозки товаров и промышленного оборудования между Азией и Европой со скоростью от 120 до 250 км/ч.
Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Ранее президент компании РЖД Олег Белозеров сообщал, что ВСМ может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.
ВСМ Москва - Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД на ближайшие годы. Общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.