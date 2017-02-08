Источник: доходность РКИФ после IPO "Детского мира" составит более 90% годовых в долларах

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доходность Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) по итогам первого частичного выхода во время IPO компании "Детский мир" составит более 90% годовых в долларах. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.
"Это первый выход РКИФ, с очень хорошей доходностью более 90% годовых в долларах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к размещению проявил интерес широкий круг инвесторов, преимущественно из-за рубежа.
В РФПИ и РКИФ отказались комментировать ожидаемую доходность от инвестиции. Генеральный директор РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев отметил, что IPO "Детского мира" важно для всего российского рынка, который демонстрирует потенциал роста и перспективы для последующих размещений других ведущих российских компаний. "В ближайшее время мы ожидаем увидеть новые IPO и SPO лидирующих российских эмитентов и намерены привлекать к ним наших международных партнеров", - сказал Дмитриев.
РКИФ купил 23% акций "Детского мира" в январе 2016 года у АФК "Система", 8 февраля в ходе IPO ритейлера РКИФ намерен снизить долю до 13%.