Источник: страховщики поставили под сомнение необходимость единого агента ОСАГО

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ряд страховых компаний предлагают отменить единого агента ОСАГО - систему увеличения продаж "автогражданки" в проблемных регионах. Дискуссия по этому поводу состоялась на президиуме Российского союза автостраховщиков, сообщил ТАСС источник, присутствовавший на совещании.

Решения по данному вопросу не принято, уточнил он: участники договорились создать рабочую группу, которая подготовит предложения к общему собранию членов РСА.

Компании, выступающие за отмену единого агента, считают, что глобальная проблема, ради решения которой он создавался, - недоступность ОСАГО в ряде регионов - уже в значительной степени решена с запуском проекта электронного полиса (с 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы через интернет).

Система единого агента стартовала 2 августа 2016 года и была разработана для увеличения доступности услуги ОСАГО в регионах, где страховщики ограничивают продажи "автогражданки" из-за убыточности этого вида страхования. Сейчас агент действует в 16 регионах РФ в виде многостороннего соглашения между всеми членами РСА, в соответствии с которым страховщики, имеющие филиалы в проблемных регионах, могут продавать полисы от имени не присутствующих там компаний.

Выбор страховщика, от имени которого заключается договор ОСАГО через агента, осуществляется случайным образом, по номеру ПТС. Договоры в проблемных регионах распределяются между страховщиками пропорционально их доле рынка ОСАГО.

Кроме того, система агента действует в электронном ОСАГО: если на сайте, куда зашел клиент за е-полисом, есть технические проблемы, его автоматически перенаправляет на сайт другой компании. По данным источника ТАСС, ряд СК, в основном небольших, "активно не принимают клиентов других компаний, которые достаются им по системе агента", и они также высказались за отмену этой системы и в электронных продажах. Ранее правление РСА одобрило штрафы до 200 тыс. руб. для страховщиков за неудовлетворительную продажу е- ОСАГО.

Временная мера

Единый агент изначально создавался в качестве временной меры (соглашение заканчивает свое действие 1 июля 2017 года), напомнил топ-менеджер крупного страховщика, и его функционирование периодически вызывает вопросы у страховых компаний. "Это временное решение, чтобы дать возможность автовладельцам, которые имеют несчастье жить в "токсичных" регионах, купить полис без очередей и допуслуг. Единый агент уйдет в прошлое естественным образом после решения проблемы убыточности ОСАГО", - говорит он.

Рынок надеется, что с проблемой убыточности, спровоцированной автоюристами, поможет справиться закон о натуральном возмещении в ОСАГО, который готовится ко второму чтению в Госдуме.