Стройка моста в Крым профинансирована на 55%, работы по ряду позиций идут с опережением

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией, профинансировано на 55%, или в объеме почти 122 млрд рублей. Работы по ряду позиций идут с некоторым опережением графика, сообщили ТАСС в пресс-службе заказчика проекта - Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань").

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"С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 122 млрд рублей (почти 55% от суммы госконтракта). Плановый объем финансирования на 2017 год - около 60 млрд рублей", - сказали в пресс- службе.

По данным компании, финансирование строительства моста, как и само строительство, в целом идут "в соответствии с утвержденным календарным графиком", при этом, "за 2016 год строителям удалось сделать определенный задел по работам на сухопутных участках, что позволило не только соблюсти плановое задание, но и идти с некоторым опережением по ряду позиций".

Ранее, 10 апреля, министр транспорта РФ Максим Соколов доложил главе государства, что "экватор" работ на "стройке века" уже пройден. Он также заявлял, что "работы идут в графике, даже с некоторым опережением".

Что сделано

Пресс-служба заказчика моста отмечает, что к середине апреля специалисты установили уже более 4,7 тыс. свай (более 70% от общего проектного количества). При этом, по последним данным, готово почти 50% опор автодорожного и железнодорожного мостов (289 из 595 предусмотренных проектом), а также собрано более 36 тыс. тонн (16% от проекта) металлоконструкций пролетных строений.

В учреждении рассказали, что сейчас на технологической площадке в Керчи собирают арочные пролеты, их готовность достигает уже 70% (более 7 тысяч тонн металла из почти 10 тысяч).

Помимо этого, ведется устройство железобетонной плиты проезжей части на 42 из 76 участков автодорожного моста, где предусмотрены такие работы (выполнено более 9,7 тыс. кубометров, что составляет 15% от проекта), добавили в пресс-службе.

В течение 2017 года строители рассчитывают соорудить все 288 опор моста, а также смонтировать примерно 12-14 км из почти 17 мостовых пролетов под автодорогу (в целом длина моста составит 19,5 км), рассказали в пресс-службе ФКУ.

Во второй половине года планируется приступить к асфальтированию моста. Кроме того, строители рассчитывают сделать 30-40% от всех опор железнодорожного моста и смонтировать около 20% его пролетов. Ключевая технологическая операция - перевозка и установка на опоры железнодорожной и автомобильной арок - пройдет в августе- сентябре.

Дорога от Керчи до Севастополя

Строительство Керченского моста в ближайшее время будет синхронизировано со строительством федеральной автодороги "Таврида", которая пройдет от Керчи через Симферополь и до Севастополя. Сейчас в районе прохождения будущей трассы идут подготовительные работы. Чтобы начать полномасштабную стройку, нужно дождаться выхода проекта из госэкспертизы. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и подрядная организация оценили стоимость строительства "Тавриды" в 138 млрд 948 млн рублей.

"Таврида" станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы составит порядка 280 км. Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч.

Согласно проекту, который будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста.

Принять автомобильные потоки с Керченского моста к концу 2018 года сможет и автопоход к транспортному переходу со стороны Крыма. Его строительство началось в феврале 2017 года, стоимость работ оценивается в 7,1 млрд рублей.

По данным крымского Минтранса, строительство этой дороги идет в соответствии с графиком. Автоподход будет представлять собой четырехполосную трассу первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч и протяженностью 8,6 км.

Мост помог с жильем

Еще одна задача, которую помог решить Керченский мост, - это переселение 83 семей из аварийного жилья. Их дома на улице Цементная Слободка попали в санитарно-защитную зону моста, где не допускается размещение жилья. Но жить в них и так было не очень удобно: старые дома отапливались печами, а вода доставлялась с перебоями.

Все эти семьи получили новые квартиры со всеми удобствами 30 марта 2017 года. Людей переселили в новые квартиры в два трехэтажных дома по улице Героев Сталинграда в микрорайоне Нижний Солнечный, всего в 2 км от бывшего места проживания. В квартирах есть газ, свет, горячая вода. На прилегающей территории оборудована детская площадка, стоянки для автотранспорта. До ближайшей остановки маршрутки и троллейбуса несколько минут.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 211,9 млрд рублей в ценах четвертого квартала 2015 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж".

На объекте работает более 5 тыс. человек в сутки. "С учетом вахтового метода работы ежемесячно в строительстве участвует более 8 тыс. рабочих и более 1,6 тыс. специалистов инженерно-технического состава", - добавили в пресс-службе ФКУ.