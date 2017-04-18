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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ВТБ 24 планирует в 2017 году выдать 1 млн карт "Мир". Об этом сообщил ТАСС глава департамента эквайринга ВТБ 24 Алексей Киричек на форуме Online & Offline Retail 2017.
"На сейчас эмиссия карт "Мир" у нашего банка уже порядка полмиллиона, прежде всего это силовые ведомства. К концу года планируем выдать миллион карт. В следующем году планируем еще миллион, но это предварительно," - рассказал Киричек.
Кроме того, Киричек анонсировал запуск банковских карт на двух платформах. Карты будут совмещать в себе системы "Мир" и Visa или MasterCard в зависимости от предпочтений клиентов.
Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт, который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.
В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ. 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.