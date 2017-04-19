Кабмин и регионы примут новые меры для поддержки семей с детьми

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми, для чего будут использоваться как уже действующие меры, так и новые.
"Впереди у нас - решение еще одной проблемы: сейчас в детородный возраст вошло поколение родившихся на рубеже 1990-х годов. Их, действительно, меньше, чем предыдущих, и прогнозы в этом смысле не самые благоприятные", - сказал председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме. "Но мы доказали, что любые, даже самые негативные тренды, тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые", - заявил глава кабинета министров. Он уверен, что правительство вместе с регионами сможет разработать такие меры.
Медведев напомнил, что около 10 лет назад, когда власти вплотную занялись демографией, "ситуация казалась непреодолимой". "Это было следствие бесконечного количества демографических ям, гибели миллионов людей и тех катастроф, которые пережила страна", - пояснил премьер.
Он привел предварительную оценку Росстата, согласно которой население России составляет 146,8 млн человек. "Конечно, в эту цифру внесло свой вклад возвращение Крыма в состав России, но по рождаемости мы обогнали многие европейские страны. И это результат, в том числе, и принимаемых нами мер - материнский капитал, ежемесячные выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение проблемы детских садов и создание условий для работающих матерей", - уверен председатель правительства.
Глава кабмина назвал и еще один важный результат - сокращение числа сирот со 120 тыс. в 2012 году до менее 60 тыс. в 2016.