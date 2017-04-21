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Минстрой будет следить за тем, чтобы при смене облика городов была учтена позиция граждан

Экономика и бизнес
21 апреля, 19:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По слова замглавы ведомства, проектирование и инвестирование в ту или иную территорию не должно происходить "в кабинетах"
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России будет жестко следить за тем, чтобы граждане приняли участие в обсуждении проектов изменения облика городов. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2017) в рамках дискуссии "Будущее российских городов".

"Мы жестко, требовательно будем следить, как кураторы проекта по формированию комфортной городской среды, за тем, чтобы не просто дворы благоустроили в этом году и точку на этом поставили, а чтобы с людьми обсудили, чтобы отобрали те общественные пространства, которые можно сделать, но только с участием людей", - подчеркнул заместитель министра. Чибис уверен, что проектирование и инвестирование в ту или иную территорию не должно происходить "в кабинетах", для этого нужно привлечь городские сообщества.

Решение ряда проблем

Особые пункты программы - модернизация коммунальной инфраструктуры и развитие застроенных территорий, где много аварийного жилья. "Есть не аварийное, но его надо сносить и строить новое. Должны быть выработаны инструменты развития застроенных территории, там есть, что поправить в законодательстве", - отметил Чибис. При этом потребуется и разработать нормы проектирования, чтобы закладывать грамотные решения при развитии города. Например, часто грунт газонов оказывается на тротуаре, хотя эта проблема решаема на уровне проектирования.

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Чибис указал также на то, что комплексно городским развитием в России никто не занимается. "Пока нет органа, который бы за это отвечал, и имел необходимый набор полномочий. Эти функции "размазаны" по большому количеству ведомств", - посетовал он.

Предстоит решить и ряд проблем с нормативным регулированием. "Необходимо скорректировать вопрос полномочий муниципалитетов в контроле за тем, как содержаться территории. У муниципалитета должен быть набор возможностей пресекать нарушения, особенно в "зеленых зонах" (парки, леса, газоны - прим. ТАСС)", - подчеркнул замминистра.

Проект развития городской среды

Министерство стало куратором национального проекта развитию городской среды в этом году. Старт проекту был дан в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что на формирование комфортной городской среды в этом году выделяются более 20 млрд руб. по инициативе партии "Единая Россия".

В программу финансирования не включались только Москва и Санкт-Петербург, которые реализуют собственные программы благоустройства. Например, в столице с 2015 года реализуется программа "Моя улица". Между тем, опыт КБ "Стрелка", которое разрабатывало концепцию благоустройства для Москвы, начал использоваться и для других городов. На данный момент все регионы заключили договоры с правительством, и под эти деньги все муниципалитеты должны принять свои пятилетние программы благоустройства населенных пунктов.

До 2022 года должны быть благоустроены все территории общего пользования, все дворовые территории многоквартирных домов, а также частные владения, пояснял Козак. Курирует реализацию этой программы и участвует в формировании ее принципов Минстрой РФ.

КЭФ открылся в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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