Минстрой будет следить за тем, чтобы при смене облика городов была учтена позиция граждан

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России будет жестко следить за тем, чтобы граждане приняли участие в обсуждении проектов изменения облика городов. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2017) в рамках дискуссии "Будущее российских городов".

"Мы жестко, требовательно будем следить, как кураторы проекта по формированию комфортной городской среды, за тем, чтобы не просто дворы благоустроили в этом году и точку на этом поставили, а чтобы с людьми обсудили, чтобы отобрали те общественные пространства, которые можно сделать, но только с участием людей", - подчеркнул заместитель министра. Чибис уверен, что проектирование и инвестирование в ту или иную территорию не должно происходить "в кабинетах", для этого нужно привлечь городские сообщества.

Решение ряда проблем

Особые пункты программы - модернизация коммунальной инфраструктуры и развитие застроенных территорий, где много аварийного жилья. "Есть не аварийное, но его надо сносить и строить новое. Должны быть выработаны инструменты развития застроенных территории, там есть, что поправить в законодательстве", - отметил Чибис. При этом потребуется и разработать нормы проектирования, чтобы закладывать грамотные решения при развитии города. Например, часто грунт газонов оказывается на тротуаре, хотя эта проблема решаема на уровне проектирования.

Чибис указал также на то, что комплексно городским развитием в России никто не занимается. "Пока нет органа, который бы за это отвечал, и имел необходимый набор полномочий. Эти функции "размазаны" по большому количеству ведомств", - посетовал он.

Предстоит решить и ряд проблем с нормативным регулированием. "Необходимо скорректировать вопрос полномочий муниципалитетов в контроле за тем, как содержаться территории. У муниципалитета должен быть набор возможностей пресекать нарушения, особенно в "зеленых зонах" (парки, леса, газоны - прим. ТАСС)", - подчеркнул замминистра.

Проект развития городской среды

Министерство стало куратором национального проекта развитию городской среды в этом году. Старт проекту был дан в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что на формирование комфортной городской среды в этом году выделяются более 20 млрд руб. по инициативе партии "Единая Россия".

В программу финансирования не включались только Москва и Санкт-Петербург, которые реализуют собственные программы благоустройства. Например, в столице с 2015 года реализуется программа "Моя улица". Между тем, опыт КБ "Стрелка", которое разрабатывало концепцию благоустройства для Москвы, начал использоваться и для других городов. На данный момент все регионы заключили договоры с правительством, и под эти деньги все муниципалитеты должны принять свои пятилетние программы благоустройства населенных пунктов.

До 2022 года должны быть благоустроены все территории общего пользования, все дворовые территории многоквартирных домов, а также частные владения, пояснял Козак. Курирует реализацию этой программы и участвует в формировании ее принципов Минстрой РФ.

КЭФ открылся в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.