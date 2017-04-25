Замглавы Минсельхоза 26 апреля отправится в Турцию на переговоры по торговому кризису

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов 26 апреля отправится в Турцию для проведения переговоров по торговому кризису. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза России Евгений Громыко.

"Встречались Аркадий Владимирович Дворкович (вице-премьер - прим. ТАСС) и его визави. Были достигнуты определенные договоренности. Завтра в Турцию выезжают замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов и (директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза - прим. ТАСС) Ольга Гаршина для проведения детальных переговоров. В принципе, понимание есть. Мы понимаем так же, как и договаривались раньше, как предлагали турецкой стороне - постепенные шаги навстречу друг другу. Но турки должны это сделать первыми. Не мы вводили эти очередные строгие шаги и меры", - рассказал Громыко.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия обращаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) для урегулирования ситуации, Громыко заявил, что сначала нужно дождаться ответной реакции Турции.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

По данным экспертов РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, представленным в апрельском "Мониторинге экономической ситуации в России", потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3-1,5 млрд.

В начале 2016 года на фоне осложнения политических отношений двух стран Россия ввела запрет на ввоз целого ряда сельскохозяйственной продукции из Турции. Часть санкций была отменена еще в прошлом году, а в марте 2017 года снят запрет на поставки цитрусовых, косточковых, гвоздики, лука, цветной капусты и брокколи.