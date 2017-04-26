Сенаторы возмутились предложением замглавы Минфина облагать доходы от депозитов НДФЛ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Предложение замглавы Минфина Ильи Трунина об обложении НДФЛ доходов от банковских депозитов является недопустимым и дискредитирует доверие к правительству РФ и банковской системе.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявила сенатор Елена Афанасьева, ее позицию также поддержало руководство верхней палаты.

"Слова замминистра напоминают провокацию, неужели чиновник столь высокого ранга не понимает, что это вызывает недоверие к правительству, банковской системе со стороны населения", - сказала сенатор. По ее словам, граждане высказывают возмущение этой инициативой.

Афанасьева при этом напомнила, что Минфин уже дал разъяснения, что подобный налог в России вводить не планируется. "Но эта тема поднимается все время в СМИ, причем с подачи чиновников Минфина высокого ранга. И они периодически заявляют об этом на различных экономических площадках", - отметила парламентарий. "У людей складывается впечатление, что если об этом говорит человек в ранге замминистра, то, по сути, это позиция ведомства по данному вопросу", - заключила Афанасьева.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает мнение сенатора Афанасьевой. "Абсолютно готова подписаться под каждым вашим словом, думаю, как и большинство сенаторов", - отметила Матвиенко.

Глава палаты также поручила вице-спикеру Евгению Бушмину в письменной форме проинформировать министра финансов о позиции Совета Федерации и "приложить к письму текст выступления Елены Афанасьевой". В свою очередь, Бушмин заверил, что донесет точку зрения сенаторов до главы Минфина. "Полностью поддерживаю, обязуюсь подготовить запрос министру, проведу необходимую встречу и потом поставлю коллег в известность о том, как Министерство финансов будет реагировать", - сказал он.

Предложение Трунина

22 апреля Трунин сообщил, что необходимо идти в направлении введения НДФЛ для физических лиц с доходов по депозитам, этот вопрос так или иначе будет возникать. Трунин отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего уровня удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает 1 млн рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов. По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физических лиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. При этом облагается налогом только доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 п. п. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.

В тот же день в официальных аккаунтах Минфина РФ в социальных сетях появилась информация, что министерство не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов.