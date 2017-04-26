Титов: ВВП России может расти на 5% в год при реализации экономических реформ

ЯЛТА, 26 апреля. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России могут ускориться до 5% в год в случае реализации экономических реформ, рассказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Отвечая на вопрос, реалистичен ли прогноз Минэкономразвития по экономическому росту в России на уровне 2% в 2017 году, Титов заявил: "Темпы роста могут быть и выше. Но только если по-настоящему реформировать экономику. Реализуем "Стратегию роста" - будем расти по 5% в год. Будем топтаться на месте с реформами - будет экономика стагнировать. Ну или, может быть, подрастем, если повезет с нефтью. А не повезет - упадем еще сильнее", - считает Титов.

По его словам, сейчас основания для оптимизма чиновников существуют только по той причине, что цены на нефть стабилизировалась на не самом низком уровне. "Почему, кстати, инфляция сократилась? Потому что нефть подросла. У нас инфляция зависит не столько от количества денег в экономике, сколько от курса рубля, то есть от цен на импортные товары. А в целом в экономике по-прежнему застой, по-прежнему зависим от экспорта сырья. В малом и среднем бизнесе никакого роста", - отметил Титов.

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 67,5 руб./$1. Инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае, к концу года замедлится до 3,8%.

Что касается средней цены на нефть, то Минэкономразвития, наконец, признало, что она будет выше ожидавшихся $40 за баррель в ближайшую трехлетку. Среднегодовая цена на нефть в обоих сценариях - базовом и целевом - в 2017 году составит $45,6 за баррель, в 2018, 2019 и 2020 годах - $40,8, $41,6 и $42,4 за баррель соответственно.