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Ткачев призвал модернизировать российский АПК для конкуренции с западными продуктами

Экономика и бизнес
27 апреля, 15:13 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Необходимо сделать упор на стимулирование развития производства глубокой переработки сельхозпродукции, отметил глава Минсельхоза

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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев (слева на втором плане) на заседании правительства РФ, Москва, 27 апреля

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев (слева на втором плане) на заседании правительства РФ, Москва, 27 апреля

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Западная сельхозпродукция зачастую конкурентоспособнее российской, поэтому нужна модернизация АПК до снятия продэмбарго. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что рано или поздно санкции будут сняты, может быть, завтра, может быть через 10 лет. То на рынок, мы участники ВТО, придет, хлынет западная продукция, которая, надо признать, по большинству позиций более конкурентоспособна", - сказал Ткачев.

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Министр добавил, что поэтому необходимо проводить модернизацию отрасли и "быть к этому готовы".

"Мы тогда сможем принять вызов и отстоять свою полку российскую, потому что в любом случае выбор будет делать потребитель и по цене, и по качеству", - подчеркнул Ткачев.

Министр отметил, что необходимо делать упор на стимулирование развития производства глубокой переработки сельхозпродукции. По его мнению, нужно предоставить финансирование всех инвестиционных кредитов в этой области.

В 2014 г. Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их.

В свою очередь, Россия ввела ответные меры. Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.

Позже продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.

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Ткачев, Александр Николаевич
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