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Сбербанк оспорил запрет на использование своих торговых марок на Украине

Экономика и бизнес
27 апреля, 21:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

Дата рассмотрения дела пока не определена

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КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. "Дочка" российского Сбербанка подала апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о признании недействительными на Украине десяти торговых марок банка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центрального офиса дочернего финансового учреждения в Киеве.

"Мы подтверждаем эту информацию. Сегодня была подана апелляция, пока дата рассмотрения дела не определена", - сообщили в пресс-службе.

Хозяйственный суд Киева ранее вынес решение по иску украинского Ощадбанка (Государственного сберегательного банка Украины), согласно которому десять торговых марок российского Сбербанка признаны на Украине недействительными. Кроме того, суд лишил Сбербанк доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

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Государственный сберегательный банк Украины в своем иске заявил, что является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории страны, а также считает незаконным переименование ПАО "Дочерний банк "Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" (Киев). Ощадбанк уточнил, что его свидетельства на торговую марку "Ощадбанк" датированы 2003 годом, "Сбербанк" - 2007 годом и Oschadbank - 2015 годом.

Операция по переименованию ПАО "Дочерний банк "Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" была проведена в госреестре 26 ноября 2015 года. Единственным собственником Сбербанка остается ПАО "Сбербанк России" (Москва). "Дочка" российского банка объяснила свое решение приведением в соответствие с зарегистрированным в 2015 году наименованием материнского юридического лица.

ПАО "Сбербанк" (ранее - банк "НРБ") основан в 2001 году. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2017 года по размеру общих активов банк занимал шестое место (48,36 млрд гривен) в стране. Ощадбанк, 100 процентов акций которого принадлежат государству, основан в 1991 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (210,1 млрд гривен) среди 93 действовавших в стране банков.

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