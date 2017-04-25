Сбербанк рассчитывает закрыть сделку по продаже украинской "дочки" в первом полугодии

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает закрыть сделку по продаже дочернего банка на Украине в первом полугодии 2017 года. Об этом говорится отчете финансовой организации за 2016 год.
"Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину", - указывается в отчете.
За 2016 год число корпоративных клиентов украинского Сбербанка увеличилось на 16,8% до 40 тыс., частных клиентов - на 1%, до 1,067 млн.
"Норматив адекватности регулятивного капитала в рамках утвержденной Национальным банком Украины программы укрепления капитала выполнялся", - говорится в материалах Сбербанка.
В конце марта Сбербанк объявил о продаже украинской "дочки". В рамках сделки 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет латвийский Norvik Banka.
В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).
После этого Сбербанк объявил о продаже украинского дочернего банка и ООО "Сбербанк Лизинг Украина", являвшегося 100%-ной "дочкой" российского "Сбербанк Лизинга".
Продать украинскую "дочку" также намерен Внешэкономбанк, которому принадлежит Проминвестбанк. В настоящее время ВЭБ финализировал все предложения о покупке.