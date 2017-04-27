Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что Дания может подать в суд на Еврокомиссию в связи с реализацией газопровода "Северный поток-2".
"Некоторые страны - члены ЕС норовят подать в суд на Еврокомиссию. Есть такие настроения в Дании, например", - сказал Чижов в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
При этом дипломат выразил уверенность в успешной реализации проекта. "Я знаю достаточно твердо, что "Северный поток-2" состоится", - отметил он.
Ранее газете Financial Times датский министр по проблемам климата, энергетики и коммунального хозяйства Ларс Кристиан Лиллехольт заявил, что Дания хочет законодательно иметь возможность блокировки "Северного потока-2". Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила ТАСС, что "Еврокомиссия не комментирует план Дании".
Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG.