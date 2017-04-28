Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей

Экономика и бизнес
28 апреля, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Доход супруги главы ведомства составил 273 тысячи рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Доход главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова за 2016 год составил 11,381 млн рублей.

Об этом говорится в опубликованной на сайте российской спецслужбы декларации о доходах руководства ФСБ.

Доход главы ФСБ почти не изменился - заявленный доход за 2015 года составил 11,5 млн рублей. В собственности Бортникова - квартира площадью 99 кв. м, гараж и два машино-места, кроме того, он пользуется квартирой супруги площадью 115 кв. м.

Супруга Бортникова владеет также домом в 150 кв. м и земельным участком площадью 1198 кв. м. Доход супруги главы ФСБ за 2016 год составил 273 тысячи рублей.

Смотрите также

Доход главы СВР Сергея Нарышкина за 2016 год составил 9,47 млн рублей

Глава ФСО Кочнев заработал в 2016 году 8,5 млн рублей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бортников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
2
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
В штабе Макрона объяснили отказ в аккредитации корреспондентам RT и Sputnik
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Спецдокладчик ООН по правам человека выразил желание посетить Крым
7
Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама