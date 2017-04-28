Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Доход главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова за 2016 год составил 11,381 млн рублей.
Об этом говорится в опубликованной на сайте российской спецслужбы декларации о доходах руководства ФСБ.
Доход главы ФСБ почти не изменился - заявленный доход за 2015 года составил 11,5 млн рублей. В собственности Бортникова - квартира площадью 99 кв. м, гараж и два машино-места, кроме того, он пользуется квартирой супруги площадью 115 кв. м.
Супруга Бортникова владеет также домом в 150 кв. м и земельным участком площадью 1198 кв. м. Доход супруги главы ФСБ за 2016 год составил 273 тысячи рублей.