АФК "Система" не получала документов по иску "Роснефти" и "Башнефти"

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. АФК "Система" и ее дочерние компании пока не получали документов по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе холдинга.
"АФК "Система" сообщает, что на момент публикации данного пресс-релиза ни корпорация, ни ее дочерние компании не получали каких бы то ни было документов, связанных с исковым заявлением "Башнефти" и/или "Роснефти", - говорится в сообщении АФК "Системы".
Также отмечается, что компания предоставит дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.
Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива.
Иск зарегистрирован Арбитражным судом города Москвы 2 мая, к производству пока принят не был. Ответчиками выступают АО "Система-инвест" и АФК "Система". Подробности дела не разглашаются.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в октябре 2014 года была возвращена в государственную собственность. "Роснефть" в октябре 2016 года приобрела около 50,1% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".