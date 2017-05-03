Титов назвал оправдательный приговор Хуруджи торжеством правосудия

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов удовлетворен оправдательным приговором, вынесенным в отношении основного владельца АО "Энергия" и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе (ЮФО) Александра Хуруджи.

"Это очень радостный для всех нас момент. Настоящее торжество правосудия. Александр Хуруджи смог восстановить свое честное имя", - сказал он.

Титов отметил, что решение суда является знаковым, так как в ростовских судах уже пять лет не было оправдательных приговоров предпринимателям. "Мы очень надеемся, что этот процесс станет поворотной точкой в судьбах сотен обвиняемых по надуманным уголовным делам бизнесменов. Как минимум, мы рассчитываем на улучшение статистики по числу предпринимателей, заключенных в СИЗО", - сказал омбудсмен.

По его словам, в рамках акции "СтопАрест" к уполномоченному поступили уже сотни обращений от незаконно заключенных под стражу бизнесменов и "сейчас появляется шанс на то, что их судьба изменится к лучшему".

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону полностью оправдал Александра Хуруджи и предпринимателя Сергея Конопского по делу о хищении 470 млн рублей у ОАО "МРСК Юга".