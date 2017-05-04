Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Летные испытания "Магистрального самолета XXI века" (МС-21) начнутся через несколько недель, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Скоро, в этом году, вот-вот. Это вопрос недель", - сказал он.

Мантуров отметил, что через несколько недель состоится первый вылет самолета МС-21. По словам министра, "первый вылет - это тоже летные испытания, поэтому первый вылет - это и есть начало испытаний".

Как ранее сообщили ТАСС в корпорации "Иркут" (разрабатывает и производит самолет МС-21), первый экземпляр самолета покинул цех окончательной сборки в конце апреля. На данный момент самолет проходит подготовку к первому тестовому полету.

"Магистральный самолет XXI века"

Экстерьер самолета был публично показан в июне прошлого года. МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100, первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011-го). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 - до 211 кресел).

Первый полет самолета намечался на декабрь 2016 года (начало серийной сборки - в 2017 году), позже дату перенесли на апрель, сейчас полет ожидается в конце мая. До первого публичного полета, самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в "Иркуте" пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.