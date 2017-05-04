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Аукцион на Эргинское месторождение пройдет 12 июля

Экономика и бизнес
4 мая, 14:25 дата обновления: 4 мая, 14:50 UTC+3

Как сообщили в Минприроды, стартовый платеж составит 7,4 млрд рублей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роснедра утвердили приказ на проведение аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Стартовый платеж составит 7,4 млрд рублей, сообщили в Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского.

"Аукцион на Эргинское месторождение состоится 12 июля. Сегодня утвержден приказ Роснедр на основании соответствующего распоряжения правительства от 3 мая. Распоряжением внесены изменения в части сроков, объема запасов и первоначальной цены. Стартовый платеж составит 7,4 млрд рублей", - сказал Донской.

В начале апреля аукцион на Эргинское нефтяное месторождение, объявленный в марте, был отменен. Предполагалось, что заявки будут приниматься до 12 мая, подведение итогов было назначено на 7 июня. Глава Минприроды Сергей Донской и глава Роснедр Евгений Киселев заявляли, что отмена аукциона была связана с техническими ошибками в документации - в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд рублей. Позже Донской заявил, что стартовый платеж увеличен до 7,434 млрд рублей.

Интерес к аукциону выражали "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл".

Эргинское нефтяное месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

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