Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в I квартале упала почти в пять раз

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в первом квартале 2017 года снизилась почти в пять раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 8,35 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 35,1% - до 1,1 трлн рублей, валовая прибыль - на 7,3%, до 245,57 млрд рублей. При этом компания получила убыток от продаж в 22,59 млрд рублей против прибыли в 329,7 млн рублей в январе - марте 2016 года.
Доналоговый убыток "Роснефти" составил 11,67 млрд рублей против 23,67 млрд рублей прибыли годом ранее.
Активы компании за I квартал 2017 года сократились на 0,65% - до 9,89 трлн рублей, совокупные обязательства - на 1,2%, до 8,32 трлн рублей.