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Прибыль Сбербанка по РСБУ за январь - апрель выросла в 1,5 раза

Экономика и бизнес
10 мая, 10:33 дата обновления: 10 мая, 11:55 UTC+3 МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Активы Сбербанка в апреле увеличились на 1,1% и составили 21,5 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - апрель 2017 г. выросла почти в 1,5 раза и достигла 207,1 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Прибыль за апрель 2017 г. в годовом выражении выросла на 24,3%, до 52,1 млрд руб.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно первых четырех месяцев 2016 г. на 5% и составил 376,9 млрд руб. в основном за счет снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход банка увеличился на 10,5%, до 104,9 млрд руб.

Активы Сбербанка в апреле увеличились на 1,1% и составили 21,5 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Сбербанк также получил прибыль в размере около 7 млрд рублей от продажи акций Visa.

"(От продажи акций Visa) мы получили около 7 млрд рублей прибыли", - сказал он, уточнив, что был продан весь пакет акций, принадлежавший Сбербанку.

В ноябре прошлого года зампред Сбербанка Александр Морозов сообщал, что банк рассматривает возможность продажи в 2017 году акций Visa.

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