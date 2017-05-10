Прибыль Сбербанка по РСБУ за январь - апрель выросла в 1,5 раза

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - апрель 2017 г. выросла почти в 1,5 раза и достигла 207,1 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Прибыль за апрель 2017 г. в годовом выражении выросла на 24,3%, до 52,1 млрд руб.
Чистый процентный доход банка увеличился относительно первых четырех месяцев 2016 г. на 5% и составил 376,9 млрд руб. в основном за счет снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Чистый комиссионный доход банка увеличился на 10,5%, до 104,9 млрд руб.
Активы Сбербанка в апреле увеличились на 1,1% и составили 21,5 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Сбербанк также получил прибыль в размере около 7 млрд рублей от продажи акций Visa.
"(От продажи акций Visa) мы получили около 7 млрд рублей прибыли", - сказал он, уточнив, что был продан весь пакет акций, принадлежавший Сбербанку.