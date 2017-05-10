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Часть сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны

Экономика и бизнес
10 мая, 13:32 UTC+3

В Национальном расчетном депозитарии рассчитывают, что восстановление сервисов произойдет в 13:30 мск

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Часть депозитарных сервисов Национального расчетного депозитария (НРД) и канал связи SWIFT временно недоступны, говорится в сообщении НРД.

"В связи с повреждением каналов связи часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны. В настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных", - отмечает НРД.

В НРД рассчитывают, что восстановление сервисов произойдет в 13:30 мск.

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