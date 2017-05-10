Часть сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Часть депозитарных сервисов Национального расчетного депозитария (НРД) и канал связи SWIFT временно недоступны, говорится в сообщении НРД.

"В связи с повреждением каналов связи часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны. В настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных", - отмечает НРД.

В НРД рассчитывают, что восстановление сервисов произойдет в 13:30 мск.