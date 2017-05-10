Правительство доведет МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил намерение правительства довести в ближайшие два года МРОТ до уровня прожиточного минимума.
"У нас есть планы и я их озвучил во время отчета правительства в Государственной Думе - довести этот уровень до уровня прожиточного минимума в стране в ближайшие два года. То есть чтобы минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом в ближайшие два года", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.
По словам главы правительства, кабинетом министров также принимаются меры по выравниванию дисбаланса между зарплатами руководителей и подчиненных. "Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать чтобы не было задолженности по зарплатам. Потому что это ситуация меняющаяся, где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы. Нужно мониторить ее. Главное - на ближайшее время сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда", - сказал Медведев.
Он отметил, что со следующего года необходимо обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста экономики.