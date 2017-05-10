Правительство доведет МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил намерение правительства довести в ближайшие два года МРОТ до уровня прожиточного минимума.

"У нас есть планы и я их озвучил во время отчета правительства в Государственной Думе - довести этот уровень до уровня прожиточного минимума в стране в ближайшие два года. То есть чтобы минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом в ближайшие два года", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

Медведев напомнил, что МРОТ поэтапно уже увеличивается. "Напомню, что с 1 июля он вырастает до 7 тыс. 800 рублей", - сказал он.

По словам главы правительства, кабинетом министров также принимаются меры по выравниванию дисбаланса между зарплатами руководителей и подчиненных. "Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать чтобы не было задолженности по зарплатам. Потому что это ситуация меняющаяся, где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы. Нужно мониторить ее. Главное - на ближайшее время сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда", - сказал Медведев.

Он отметил, что со следующего года необходимо обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста экономики.