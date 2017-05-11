Арбитраж Башкирии пока не получил иск "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии еще не получил иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" об убытках на 106,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС секретарь суда Ксения Габдюшева.

"Информации пока нет по поступлению. У нас регистрация происходит после 15:00 (13:00 мск)", - сказала она.

Ранее арбитражный суд Москвы в связи с неподсудностью дела вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" об убытках на 106,6 млрд рублей. Как отмечалось в материалах суда, исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица - "Башнефти", то есть в Уфе.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее сообщил ТАСС, что компания одновременно подала иски в арбитражный суд Москвы, где иск был зарегистрирован​ 2 мая, и Башкирии. Он подчеркнул, что для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело - в Москве или Уфе.

Суть иска

Так, согласно данным суда, ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест" - прим. ТАСС), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 год более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест".

Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. Истцами заявлено требование о возмещении основными обществами - ПАО АФК "Система", АО "Система-Инвест" убытков, причиненных по их вине дочернему обществу - ПАО АНК "Башнефть".

Ранее Леонтьев сообщал, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. Премьер-министр республики Рустэм Марданов сообщал ТАСС, власти Башкирии находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей. По мнению республики, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".

Позиция АФК "Система"

С 2005 по 2014 годы "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. "Система" считает, что определение арбитражного суда Москвы о возврате иска "Роснефти" и "Башнефти" на 106,6 млрд руб. является законным и полностью соответствует позиции корпорации.

"По нашему мнению, определение суда полностью соответствует позиции корпорации, заявленной ранее по данному спору, о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права", - отметил представитель компании.

Ранее в компании заявляли, что АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, все корпоративные действия, по мнению "Системы", которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК "Башнефть".

Котировки акций российского холдинга АФК "Система" по итогам торгов 3 мая на Московской бирже упали на 36,92%, до 14,06 рубля за бумагу, на фоне новостей о подаче "Роснефтью" иска, тогда капитализация АФК "Система" упала на 79,419 млрд рублей - до 135,679 млрд рублей. После новостей о возврате иска обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост с 6% до 13,3% и достигли отметки 16,4 руб. за одну бумагу.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".