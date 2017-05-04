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Акции АФК "Система" сменили падение ростом на 11%

Экономика и бизнес
4 мая, 11:20 дата обновления: 4 мая, 11:21 UTC+3

Ранее бумаги дешевели на 3,6%

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" выросли на 10,8% до 15,58 руб. за одну бумагу в ходе торгов на Московской бирже.

Ранее в четверг на открытии торгов биржи акции компании дешевели на 3,6%, а затем начали дорожать.

В среду цена акций АФК "Система" упала примерно на 37% на фоне сообщений о том, что "Роснефть" подала иск к АФК "Системе" на сумму 106 млрд руб.

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