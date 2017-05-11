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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год до 1,2%. Об этом сообщается в весеннем экономическом прогнозе ЕК.
В зимнем прогнозе Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП РФ в 2017 году на уровне 0,8%.
В 2018 году, согласно обновленному прогнозу Еврокомиссии, ВВП России вырастет на 1,4%.
Инфляция в России по итогам 2017 года сложится на уровне в 4,4%, а в 2018 году замедлится до 4%, полагает ЕК. Дефицит бюджета РФ сократится до 3% в 2017 году и 2,4% в 2018 году, отмечает Еврокомиссия.