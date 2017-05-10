ЕБРР прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает по итогам 2017 года роста российской экономики на уровне 1,2%, в 2018 году этот показатель может увеличиться на 1,4%. Об этом сообщается в макропрогнозе международного банка развития.

"Повышение нефтяных цен поддержит восстановление экономики. В 2017 и 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 1,2% и 1,4% соответственно за счет более высоких цен на нефть, восстановления частного потребления и инвестиций", - отмечается в прогнозе.

При этом эксперты ЕБРР отмечают, что основные риски для прогнозов исходят от динамики нефтяных цен, недостатка реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, геополитической напряженности и пролонгации санкций. "Без значительных реформ долгосрочный рост экономики останется в диапазоне 1-2% в год из-за низкого объема инвестиций", - говорится в документе.

В то же время остаются неопределенными темпы бюджетной консолидации в стране. "С одной стороны, это связано с консервативными ожиданиями правительства по цене на нефть на уровне $40 за баррель, а с другой стороны - с необходимостью сохранить социальные расходы в преддверии выборов", - поясняют аналитики банка.

При этом новое бюджетное правило все еще обсуждается и, по планам, вступит в силу с 2019 года, что должно снизить влияние нефтяных цен на федеральный бюджет.