Орешкин: рост ВВП России на уровне 3% возможен при ежегодных инвестициях в 5 трлн рублей

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Для выхода на рост экономики России на уровне около 3% ВВП необходимо обеспечить 5 трлн рублей инвестиций в год, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.
"Когда мы говорим о выходе на более высокие темпы экономического развития, все говорят о том, что нам нужно больше инвестиций. Просто для того, чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около 3%, нам нужно для этого 5 трлн рублей инвестиций в год", - сказал Орешкин.
Он пояснил, что для достижения этого темпа роста экономики, инвестиции в структуре экономики РФ должны увеличиться на 5% ВВП.