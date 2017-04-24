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Орешкин: рост ВВП России на уровне 3% возможен при ежегодных инвестициях в 5 трлн рублей

Экономика и бизнес
24 апреля, 12:10 UTC+3
Глава Минэкономразвития пояснил, что для достижения этого темпа роста экономики, инвестиции в структуре экономики РФ должны увеличиться на 5% ВВП
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Для выхода на рост экономики России на уровне около 3% ВВП необходимо обеспечить 5 трлн рублей инвестиций в год, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.

"Когда мы говорим о выходе на более высокие темпы экономического развития, все говорят о том, что нам нужно больше инвестиций. Просто для того, чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около 3%, нам нужно для этого 5 трлн рублей инвестиций в год", - сказал Орешкин.

Он пояснил, что для достижения этого темпа роста экономики, инвестиции в структуре экономики РФ должны увеличиться на 5% ВВП.

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Орешкин, Максим Станиславович
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