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Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%

Экономика и бизнес
12 мая, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Заммэра отметил, что решение о предоставлении льготной ипотеки "пока на уровне обсуждения"

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Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек, которые захотят расширить площадь своего жилья больше предоставляемых метров или приобрести дополнительное, может быть под 8-8,5% годовых, что существенно ниже средней ставки ипотеки в ее текущем виде - около 12%. Об этом сообщил заместитель мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы не будем раздавать квартиры по количеству прописанных в прежней хрущевке, семья получит равнозначное жилье. Сколько было комнат, столько и дадим. Но для тех, кто захочет добавить комнату или увеличить площадь, к моменту принятия закона подготовим льготную ипотеку, возможно, в пределах 8-8,5 процента. Но это не окончательное решение, пока на уровне обсуждения. Мы сейчас ведем переговоры со Сбербанком, рассматриваем различные варианты рассрочки платежей", - отметил он.

В конце марта 2017 года сообщалось, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово принять участие в реализации совместной льготной ипотечной программы с правительством Москвы в рамках переселения жильцов сносимых пятиэтажек. Агентство как основной государственный институт развития ипотеки в России готовит соответствующие предложения для запуска такой программы. Про взаимодействие с АИЖК в интервью Хуснуллин не упомянул.

Ранее также озвучивался и еще один аспект вопроса ипотеки при переселении пятиэтажек - речь идет о переносе ипотеки с квартиры в пятиэтажке на квартиру в новом доме. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев ипотечных квартир в законе о реновации жилищного фонда столицы будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Градоначальник заверил, что права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет.

При этом депутат Госдумы от "Единой России", один из авторов законопроекта Николай Гончар заверил, что для регулирования подобных вопросов не нужны изменения в действующее законодательство. Аналогично не должно возникнуть проблем у тех собственников пятиэтажек, кто при переселении в новый дом захочет приобрести квартиру побольше - особых пунктов в законодательстве не потребуется, полагает Гончар.

Льготная ипотека

Между тем, льготная ипотека жильцов расселяемых домов в Москве вряд ли будет осуществлена без привлечения АИЖК. Агентство, созданное в 1999 году, с 2015 года начало наращивать функции единого института развития в жилищной сфере. Так, в марте 2015 года в качестве антикризисной меры в России при участии АИЖК была запущена самая масштабная на тот момент программа - "Ипотека с государственной поддержкой" (льготная ипотека). Ставка опускалась до 11,5%.

По данным Минстроя РФ, субсидирование давало минус 3,5-5% от средней ставки, в конце 2016 года - минус 1,5-0,5%, что позволило приобрести гражданам жилье общей площадью около 20 млн квадратных метров.

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Изначально программа была рассчитана на год, но потом действие продлили до 31 декабря 2016 года. Рассматривались варианты продления как в виде изменения размера процентной ставки, так и виде продления программы только для отдельных категорий граждан. Однако правительство РФ приняло решение не продлевать программу на 2017 год, так как коммерческие банки к этому моменту уже снизили ипотечные ставки до 12% и ниже.

Минстрой России рассчитывает на снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года при сохранении позитивной ситуации в экономике. Глава Сбербанка Герман Греф также спрогнозировал в 2017 году снижение ставок по ипотечному кредитованию до новых исторических минимумов. Однако для ряда категорий граждан различные формы льготирования по-прежнему могут быть актуальны, особенно не планировавших расширение жилья, но которые могут задуматься над этим при расселении столичных хрущевок.

О проекте реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение резонансного законопроекта до июля.

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