Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек, которые захотят расширить площадь своего жилья больше предоставляемых метров или приобрести дополнительное, может быть под 8-8,5% годовых, что существенно ниже средней ставки ипотеки в ее текущем виде - около 12%. Об этом сообщил заместитель мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы не будем раздавать квартиры по количеству прописанных в прежней хрущевке, семья получит равнозначное жилье. Сколько было комнат, столько и дадим. Но для тех, кто захочет добавить комнату или увеличить площадь, к моменту принятия закона подготовим льготную ипотеку, возможно, в пределах 8-8,5 процента. Но это не окончательное решение, пока на уровне обсуждения. Мы сейчас ведем переговоры со Сбербанком, рассматриваем различные варианты рассрочки платежей", - отметил он.

В конце марта 2017 года сообщалось, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово принять участие в реализации совместной льготной ипотечной программы с правительством Москвы в рамках переселения жильцов сносимых пятиэтажек. Агентство как основной государственный институт развития ипотеки в России готовит соответствующие предложения для запуска такой программы. Про взаимодействие с АИЖК в интервью Хуснуллин не упомянул.

Ранее также озвучивался и еще один аспект вопроса ипотеки при переселении пятиэтажек - речь идет о переносе ипотеки с квартиры в пятиэтажке на квартиру в новом доме. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев ипотечных квартир в законе о реновации жилищного фонда столицы будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Градоначальник заверил, что права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет.

При этом депутат Госдумы от "Единой России", один из авторов законопроекта Николай Гончар заверил, что для регулирования подобных вопросов не нужны изменения в действующее законодательство. Аналогично не должно возникнуть проблем у тех собственников пятиэтажек, кто при переселении в новый дом захочет приобрести квартиру побольше - особых пунктов в законодательстве не потребуется, полагает Гончар.

Льготная ипотека

Между тем, льготная ипотека жильцов расселяемых домов в Москве вряд ли будет осуществлена без привлечения АИЖК. Агентство, созданное в 1999 году, с 2015 года начало наращивать функции единого института развития в жилищной сфере. Так, в марте 2015 года в качестве антикризисной меры в России при участии АИЖК была запущена самая масштабная на тот момент программа - "Ипотека с государственной поддержкой" (льготная ипотека). Ставка опускалась до 11,5%.

По данным Минстроя РФ, субсидирование давало минус 3,5-5% от средней ставки, в конце 2016 года - минус 1,5-0,5%, что позволило приобрести гражданам жилье общей площадью около 20 млн квадратных метров.

Изначально программа была рассчитана на год, но потом действие продлили до 31 декабря 2016 года. Рассматривались варианты продления как в виде изменения размера процентной ставки, так и виде продления программы только для отдельных категорий граждан. Однако правительство РФ приняло решение не продлевать программу на 2017 год, так как коммерческие банки к этому моменту уже снизили ипотечные ставки до 12% и ниже.

Минстрой России рассчитывает на снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года при сохранении позитивной ситуации в экономике. Глава Сбербанка Герман Греф также спрогнозировал в 2017 году снижение ставок по ипотечному кредитованию до новых исторических минимумов. Однако для ряда категорий граждан различные формы льготирования по-прежнему могут быть актуальны, особенно не планировавших расширение жилья, но которые могут задуматься над этим при расселении столичных хрущевок.

О проекте реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение резонансного законопроекта до июля.