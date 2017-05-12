МИД РФ указал на необходимость анализа финансовых показателей ЕБРР

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Финансовые показатели и качество кредитного портфеля Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) должны стать предметом тщательного анализа международных рейтинговых агентств. Об этом заявили сегодня в МИД РФ, комментируя отказ Совета управляющих ЕБРР снять ограничения на операции в России.
Акционеры стран Евросоюза и Группы семи "заблокировали российскую резолюцию, поддержав предложение Банка о том, что "политическое руководство" (действующее с 2014 года решение о прекращении операций в России) в отношении России "не противоречит правилам и процедурам", отметили в российском дипведомстве.
"В результате в проигрыше оказался только ЕБРР: его имиджу нанесен ощутимый ущерб, а его финансовые показатели и качество кредитного портфеля должны стать предметом тщательного анализа международных рейтинговых агентств", - указали в МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел отметили, что Россия является крупным акционером и самой доходной страной ЕБРР, так что сохранение запрета на операции делает положение банка неустойчивым, и эти озабоченности встретили понимание у многих членов ЕБРР, а менеджмент банка на определенном этапе был готов к возобновлению нефинансового сотрудничества с Россией.
"Но западные акционеры выступили против возобновления даже такого минимально возможного объема взаимодействия, которое, кстати, не противоречит их же собственному "политическому руководству", - добавили в министерстве.
Отдельное внимание в МИД РФ обратили на голосование западных акционеров банка против первого пункта российских предложений, направленных на пересмотр "политического руководства", в котором речь шла о том, что права членов ЕБРР не могут быть ограничены иначе, чем это предусмотрено его уставными документами. "Это можно охарактеризовать только как верх политического цинизма, - продолжили в МИД РФ. - Фактически доноры признались в том, что они использовали банк в политических целях в обход всех правил и процедур".
Собрание Совета управляющих ЕБРР, на котором рассматривались предложения об отмене ограничений на операции, прошло в Никосии на Кипре 9-10 мая. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Орешкин.
Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь "политическим руководством" акционеров банка от ЕС, в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России.