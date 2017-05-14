Михельсон: "Новатэк" пока не интересуют связанные с СПГ проекты в Иране

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Компания "Новатэк", являющаяся одним из крупнейших независимых производителей сжиженного природного газа (СПГ) в России, не интересуется проектами в Иране. Об этом ТАСС сообщил председатель ее правления Леонид Михельсон.
"Пока нашей компании это неинтересно, и никаких проектов мы не рассматриваем", - сказал он. По словам Михельсона, прибывшего в Пекин на международный форум "Один пояс - один путь", никаких переговоров с потенциальными иранскими партнерами или властями этой страны не ведется.
В апреле председатель правления "Новатэк" рассказал журналистам, что его компания рассматривает возможность инвестировать в проекты, связанные с СПГ, в глобальном масштабе. В то же время он не уточнил, фигурирует ли Иран в списке государств, с которыми ведущий производитель СПГ хотел бы завязать деловые контакты уже в ближайшем будущем.
По словам Михельсона, к настоящему моменту "Новатэк" создала оптимальный портфель продаж газа на внутреннем рынке и заинтересована не только в рынке Европы, где сбывает около 3 млрд кубометров трубопроводного газа, но и в глобальном. "Как вы знаете, нет же европейского нефтяного рынка, или американского, или ближневосточного. Есть мировой рынок. И со временем рынок СПГ будет таким же", - пояснил он.
Прежде председатель правления также говорил, что "Новатэк" заинтересована в привлечении зарубежных партнеров к осуществлению СПГ-проектов, особенно из стран, где есть рынок сбыта этой продукции. В качестве примера он приводил проект "Ямал-СПГ", в котором, помимо французской Total и китайских компаний, участвуют 15 государств.