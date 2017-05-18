Правительство рассмотрит поправки в федеральный бюджет 2017-2019 годов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 мая проведет заседание правительства, на котором будут рассмотрены поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С докладом, как ожидается, выступит министр финансов Антон Силуанов.

Накануне Минфин опубликован проект поправок в бюджет, изменив в нем прогнозируемый размер ВВП РФ в 2017 году на 6,2% - до 92,19 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Кроме того, ведомство предложило снизить в документе прогнозируемую инфляцию до 3,8% с 4% в 2017 году. Ранее Минфин повысил прогноз темпов экономического роста России в 2017 году с 0,6% до 1,5-2%. Силуанов также заявлял, что считает цель по инфляции в 4% вполне достижимой к концу 2017 года.

Кроме того, в законопроекте министерство предлагает изменить прогнозируемый размер Резервного фонда до 6,453 трлн руб. против предыдущей оценки в 6,076 трлн руб. Плановый дефицит федерального бюджета предлагается снизить на 30,1%, до 1,924 трлн руб. с 2,753 трлн руб. Доходы бюджета на текущий год предлагается повысить до 14,632 трлн руб. с нынешних 13,488 трлн руб., расходы - увеличить до 16,556 трлн руб. с 16,241 трлн руб.

Корову - в лизинг

Кабмин в четверг рассмотрит еще шесть законопроектов, один из которых устанавливает в качестве одной из мер господдержки лизинговых компаний в агропромышленном комплексе отнесение к предмету лизинга разведенного в России маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

"Это позволит расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет товарного маточного поголовья специализированного мясного скота, полученного и выращенного в России, снизить затраты сельхозтоваропроизводителей, окажет положительное влияние на развитие отечественного мясного скотоводства", - говорится в материалах к проекту закона.

Также будет рассмотрен законопроект, вводящий экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Заявители, согласно проекту, получат возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Еще один проект, вошедший в повестку дня заседания, направлен на стимулирование жилищного строительства и повышение его темпов, он вводит новые виды аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК): аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать часть имущества АИЖК.

Поправки в закон о страховании вкладов физических лиц в банках вводят механизм принятия решения Агентства по страхованию вкладов без созыва заседания совета директоров АСВ путем заочного голосования, определяя при этом перечень вопросов, решения по которым не могут приниматься заочным голосованием.

Еще один законопроект вносит поправки в КоАП и увеличивает административные штрафы за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Законопроект, разработанный МВД, увеличивает размеры административных штрафов, налагаемых на граждан, до 5 тыс. руб. (сейчас - до 4 тыс. руб.), на должностных лиц - до 50 тыс. руб. (сейчас - до 30 тыс. руб.), на юридических лиц - до 500 тыс. руб. (сейчас - до 300 тыс. руб.).

Также кабмин рассмотрит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, которые увеличат время прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы в зависимости от условий отбывания наказания. Для отдельных категорий осужденных это время будет увеличено до трех часов в день. Сейчас время прогулок составляет от одного до двух часов в день.

Распределение трансфертов

Правительство 18 мая также распределит межбюджетные трансферты, ассигнования и субсидии на общую сумму свыше 8 млрд руб. Так, Минпромторгу планируется выделить бюджетные ассигнования на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году в размере 6 млрд руб.

Остальные средства выделяются регионам. В частности, Мордовия может получить 700 млн руб. на строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса Саранска, Калининградская область - 134,7 млн руб. на строительство в Калининграде стадиона на 35 тыс. зрительских мест (в том числе временных трибун на 10 тыс. зрительских мест). Красноярскому краю будет выделена субсидия в размере 827,8 млн руб. на создание инфраструктуры для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Кроме того, 10 субъектов РФ получат из бюджета трансферты на строительство и реконструкцию тренировочных площадок, на эти цели предлагается выделить более 369 млн руб.