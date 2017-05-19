Минфин: повышать цену отсечения в бюджетном правиле с $40 за баррель нецелесообразно

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Минфин России считает нецелесообразным повышать цену отсечения в новом бюджетном правиле с $40 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Владимирского экономического форума.

"С тем, чтобы обеспечить стабильность выполнения бюджетных обязательств и обеспечить устойчивую макроэкономику, повышать цену отсечения в бюджетном правиле нецелесообразно", - заявил Силуанов.

По его словам, повышение цены отсечения до $45 за баррель может привести к снижению устойчивости бюджета и росту зависимости от волатильности на мировых рынках. "Более высокая цена отсечения приводит и к давлению на курс, и, на наш взгляд, это будет негативно восприниматься с точки зрения макроэкономических показателей", - отметил министр.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Его целью является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд нефтегазовые доходы, полученные в случае превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения.

За смягчение бюджетного правила выступает бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, предложивший установить цену отсечения в $45 за баррель. По его мнению, такое решение может стать одной из мер для ускорения экономического роста.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что не поддерживает эту идею. Позиция и у Минэкономразвития, и у Минфина общая - $40 за баррель, подчеркивал министр.

В поправках в бюджет на 2017 год Минфин повысил цену на нефть до $45,6 с $40 за баррель. Поправки были одобрены правительством.

Минфин будет отдалять сроки использования Резервного фонда

Минфин будет делать все возможное, чтобы перенести траты из Резервного фонда на более поздние сроки, заявил Силуанов.

"По бюджету предусмотрено использование средств Резервного фонда, тем не менее, за период с начала года мы ни копейки из него не потратили. Пока мы обходимся теми доходами, которые поступают в казну, и остатками, которые у нас есть. Поэтому будем максимально делать все возможное с тем, чтобы траты Резервного фонда отнести на более поздние периоды, не задействовать нашу подушку безопасности и минимизировать эти траты", - заявил Силуанов.

Минфин в поправках в бюджет-2017 предложил изменить прогнозируемый размер Резервного фонда до 6,453 трлн руб. против предыдущей оценки в 6,076 трлн руб. Доходы бюджета на текущий год предлагается повысить до 14,632 трлн руб. с нынешних 13,488 трлн руб., расходы - увеличить до 16,556 трлн руб. с нынешних 16,241 трлн руб.

О рисках для реализации макропрогнозов правительства и ЦБ

Минфин не ожидает возникновения рисков для реализации текущих макропрогнозов правительства и ЦБ, сообщил Силуанов.

"Мы вместе с ЦБ делаем все необходимое, чтобы предотвратить волатильность курса рубля, снизить инфляционное давление и обеспечить те планы по снижению инфляции и повышению реальных доходов и населения, и предприятий, поэтому сейчас говорить о каких-то рисках в реализации тех оценок и планов, которые ставит правительство, я бы не стал, ситуация достаточно понятная, и говорить о возможных непредвиденных обстоятельствах мне кажется пока нет оснований", - сказал он.

Министр напомнил, что макропрогноз ЦБ в целом сочетается с теми прогнозами, которое делает правительство. "Мы в этом году оцениваем инфляцию в 3,8%, такие прогнозы правительство приняло на текущий год. В последующем это около 4%", - сказал министр.

Ранее МВФ в итоговом документе миссии в России сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 1,4% в 2017 году. Рост ожидается за счет улучшения финансовых условий и более высоких цен на нефть. Инфляция продолжает снижаться за счет укрепления рубля и все еще слабого потребительского спроса, говорится в документе.