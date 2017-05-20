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Украина ввела пятилетнюю пошлину на российский шоколад

Экономика и бизнес
20 мая, 12:03 дата обновления: 20 мая, 12:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, мая. /ТАСС

Такое решение было принято после расследования, проведенного в 2015 году. Ведомство пришло к выводу, что с 2013 по 2015 годы имел место демпинговый импорт кондитерских изделий из РФ, содержащих какао

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© Владимир Смирнов/ТАСС

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила пошлину в размере 31,33% на ввозимые из России шоколад и другие продукты, содержащие какао. Об этом говорится в сообщении комиссии, которое в субботу опубликовано в официальной газете кабмина Украины "Правительственный курьер".

"Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%", - говорится в постановлении. Пошлину начнут взимать через 30 дней, срок ее действия установлен на 5 лет. Такое решение ведомство приняло после расследования, проведенного в 2015 году. В МКМТ пришли к выводу, что с 2013 по 2015 годы имел место демпинговый импорт кондитерских изделий из РФ, содержащих какао.

В этой связи, считает ведомство, украинскому рынку кондитерских изделий был причинен ущерб. В частности, почти на 8% в стране сократились объемы производства шоколадных изделий, а продажи данной продукции на внутреннем рынке снизились почти на 21%.

Ситуация на рынке

По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года экспорт кондитерских изделий сократился на 6% и составил 219,4 тыс. тонн, а в денежном выражении снизился на 10,5% - до $350,2 млн. Основными покупателями украинской продукции стали Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Туркмения. Импорт кондитерских изделий за 2016 год снизился на 5,5% - до 34,4 тыс. тонн, вместе с тем в денежном выражении он увеличился на 2,3% и достиг $122,8 млн. На Украину изделия поставлялись преимущественно из Германии, Польши, Турции, Нидерландов и Болгарии.

Крупнейшими производителями кондитерской продукции в 2016 году на Украине были корпорация "Рошен" президента страны Петра Порошенко, корпорация "Бисквит-шоколад", компании и торговые марки "АВК", "Конти", "МиР", "Монделис", "Свиточ", "Полтавакондитер", "Лукас", Житомирская кондитерская фабрика и другие.

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