RAEX: перечислять взносы в ИПК в первый год будут до 1 млн человек

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. До 1 млн человек будут участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в первый год (предположительно 2019 г.) в случае ее благоприятного запуска, это привлечет в систему 20-30 млрд руб. Об этом говорится в обзоре пенсионного рынка, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" (RAEX).

При этом более реалистичным аналитики агентства считают номинальный старт ИПК с близкими к нулю взносами.

Сейчас обсуждается перевод средств пенсионных накоплений в индивидуальный пенсионный капитал. Реформа предполагает, что ИПК будет формироваться за счет взносов, которые гражданин будет отчислять из зарплаты. На взносы до 6% будут распространяться налоговые льготы.

Позитивный сценарий запуска ИПК возможен при сочетании ряда условий, уточняется в обзоре: "квазиобязательного" характера системы (автоматической подписки гражданина на систему ИПК при возможности отказаться от участия в ней - прим. ТАСС), активной PR-кампании, обеспечить которую может отмена ограничений на маркетинг НПФ, а также государственного софинансирования 6%-х взносов.

"Сочетание всех этих благоприятных условий позволит вовлечь в систему порядка 1 млн высокооплачиваемых работников, способных выделить 6% из зарплаты. В масштабах рынка мы оцениваем эффект в 20-30 млрд рублей за 2019 год", - считают аналитики RAEX. Для сравнения, 1 млн человек - это порядка 3,3% от числа застрахованных в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в 2016 году (29,8 млн человек), а 30 млрд руб. - порядка 1,3% от объема пенсионных накоплений в НПФ (2,1 трлн руб.)

При этом более вероятен номинальный запуск системы ИПК, куда будут конвертированы сформированные к тому моменту накопления с притоком новых денег в пределах 1-2 млрд руб. за год, отмечается в обзоре. Вопрос с правой корректностью "автоподписки" не решен, шансы на государственное софинансирование невысоки, а возможности фондов для маркетинга ограничены - все эти факторы будут сдерживать приток денег в ИПК, перечисляют аналитики.

Банк России ранее оценивал возможный объем системы ИПК на уровне порядка 4 трлн руб. за ближайшие 10 лет - на основе ожиданий, что в ИПК будут участвовать около 60% граждан. Планируется, что система индивидуального пенсионного капитала должна заработать не позднее 1 января 2019 года.

Репутационные скандалы НПФ

Эксперты также отметили, что репутационные скандалы, связанные с агрессивным переманиванием клиентов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой и искусственным удержанием клиентов, становятся одним из основных рисков рынка НПФ перед переходом на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Пенсионный фонд России в 2016 году рассмотрел 12 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда, из них удовлетворено 6,5 млн, следует из данных ПФР. При этом в 2,9 млн случаев (55,8% от общего числа отказов) причиной отказа было наличие другого заявления, с более поздней датой.

"Это говорит о предельно агрессивной политике большинства фондов по переманиванию клиентской базы друг у друга: дублирующих заявлений по смене НПФ оказалось в полтора раза больше удовлетворенных", - отмечается в обзоре "Эксперт РА".

Репутационные издержки

Мотивы фондов набрать максимальный объем активов объяснимы, однако перед пенсионной реформой репутационные риски отрасли повышаются, подчеркивает агентство.

"Громкие скандалы и массовые суды могут негативно повлиять на общее мнение обо всей отрасли. Репутация ненадежной отрасли недопустима для социально значимых пенсионных денег, и крен в эту сторону может усложнить лоббистские усилия пенсионных ассоциаций и ослабить переговорную позицию всех участников рынка по вопросам конфигурации системы ИПК и всего рынка НПФ", - пишут аналитики.

Кроме того, до реформы фондам потребуется очистить портфели от недостаточно качественных и ликвидных вложений. "В балансах некоторых крупных фондов активы, требующие замещения на горизонте в два года, достигают 40% от общего объема", - говорится в обзоре.

За 2016 год банковские депозиты стали лидером по сокращению доли в инвестиционных портфелях НПФ: они снизились на 8% на фоне роста вложений в акции и облигации. Как ранее сообщал ТАСС, по оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пенсионным фондам предстоит до 1 июля 2018 года заместить до 350 млрд рублей банковских активов акциями и облигациями. Это связано с введенными ЦБ РФ ограничениями на инвестиции НПФ в банковский сектор.

Что такое ИПК

Концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. То есть вместо работодателя взносы будет делать сам работник.

Предполагается, что граждане при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в НПФ на его личный счет. При этом у граждан остается возможность отказаться от подписки.

Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается льготами: на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль.

Система индивидуального пенсионного капитала должна заработать не позднее 1 января 2019 года.